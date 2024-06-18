أفراد الامن في ادارة السلامة والامن الصناعي بشركة المياه الوطنية يُجيبون على هذه التساؤلات من خلال أعمالهم الميدانية والمتمثلة في تحقيق الأمن داخل مرافق الشركة ومنها تلك المواقع الخاصة بالخزانات والمرافق التشغيلية والتواجد بنظام الورديات .
أفراد الأمن الأعين الساهرة التي لاتنام على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواقع والمراقبة الأمنية ، والالتزام بجودة أعمال السلامة والأمن الصناعي للأنشطة الميدانية والعمليات التشغيلية .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الصناعي بشركة المياه الوطنية عينُُ ساهرة لاتنام لحراسة اكثر من 3 مليار لتر من المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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