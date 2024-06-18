الأمن الصناعي بشركة المياه الوطنية عينُُ ساهرة لاتنام لحراسة اكثر من 3 مليار لتر من المياه

تحتضن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 60 خزاناً استراتيجيًا وتشغيليًا يُخزن من خلالها اكثر من 3 مليار لتر من المياه ، ومنها تبدأ رحلة توزيع المياه عبر الشبكات في المناطق المخدومة ، وحين نشاهد تلك الخزانات المنتشرة بأماكن متفرقة نتساءل كيف تتم حمايتها وتحقيق الاستقرار الامني في مقراتها .

أفراد الامن في ادارة السلامة والامن الصناعي بشركة المياه الوطنية يُجيبون على هذه التساؤلات من خلال أعمالهم الميدانية والمتمثلة في تحقيق الأمن داخل مرافق الشركة ومنها تلك المواقع الخاصة بالخزانات والمرافق التشغيلية والتواجد بنظام الورديات .

أفراد الأمن الأعين الساهرة التي لاتنام على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواقع والمراقبة الأمنية ، والالتزام بجودة أعمال السلامة والأمن الصناعي للأنشطة الميدانية والعمليات التشغيلية .