خبيرة تغذية مصرية تكشف عن شوربة سحرية لإنقاص الوزن 40 كيلو.. وتوضح مكوناتها وطريقة تحضيرها

صحيفة الخليج 365: كشفت الشيف وخبيرة التغذية المصرية ساندرا مكاري، عن طريقة تحضير شوربة الكرنب لإنقاص الوزن 40 كيلو.

وقالت مكاري، في برنامج "بالهنا والشفا" على قناة "CBC Sofra"، إن مكونات الشوربة تتكون من نصف رأس كرنب مكعبات صغيرة، وكوب بروكلي مقطع قطع صغيرة، وكوب فاصوليا خضراء مقطعة وسط، وكوب كوسة حلقات، وكوب عيدان كرفس مقطع مكعبات صغيرة.

وأضافت: تتضمن المكونات أيضا كوب بصل أبيض أو أصفر مقطع مكعبات صغيرة، وكوب جزر مقطع مكعبات صغيرة، وقرن فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة، و3 فصوص ثوم مفروم، و4 أكواب مرق دجاج، و2 كوب مكعبات طماطم، وملعقة صغيرة أوريجانو، وملعقة صغيرة كاري بودر، وملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة ريحان، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف، وملح، وفلفل أسود، و2 قرن فلفل حار مجفف.

وأشارت إلى طريقة تحضير الشوربة: ضعي في وعاء على النار القليل من الزيت، ثم تضاف الخضراوات المقطعة مكعبات صغيرة ما عدا الكرنب، وتتبل بالملح والبهارات، ويضاف الكرنب والمرقة، ويترك حتى تنضج الشورية.