لسبب غريب.. شاهد: بائع مصري يرمي أكياس حلوى "غزل البنات" على الأرض وسط شارع عام

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو متداول، بائع مصري يرمي أكياس حلوى "غزل البنات" على الأرض وسط شارع عام في إحدى قرى محافظة سوهاج بمصر.

وأوضح الفيديو، البائع يقطع أكياس حلوى غزل البنات ويلقيها أرضاً بسبب مضايقات الأطفال له وعدم بيعه بضاعته في ذاك اليوم.

وبدا البائع يتجول في الشوارع من أجل بيع بضاعته لكسب قوت يومه، ولكن الحظ لم يحالفه في هذا اليوم فألقى الحلويات في الشارع.

واضطر البائع للعودة لمنزله غاضبا دون أموال بعد رميه البضاعة على الأرض، مما أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.