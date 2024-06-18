شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تخصص عددًا من الأبواب لدخول وخروج الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

التوسعة السعودية الثالثة

الساحة الجنوبية

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الأبواب لدخول وخروج حجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت للدخول من توسعة الملك فهد الأبواب من 65 إلى 92 عدا الأبواب من 67 إلى 79.خصصت الأبواب ذات الأرقام 100 و 104 و 114 و119 و121 و 123. ومن الساحة الجنوبية خصصت سلم أجياد وجسر أجياد. ومن الساحة الشرقية جسر المروة وجسر الراقوبة و23 سلم المروة. والأبواب المخصصة للخروج في توسعة الملك فهد هي باب الملك فهد وجسر الشبيكة.خصصت للخروج باب الملك عبد العزيز وباب أجياد وجسر أجياد و 5 باب إسماعيل و4 باب بلال و 7 باب الصفا. ومن الساحة الشرقية 14 باب النبي صلى الله عليه وسلم و 16 سُلم الأرقم الجنوبي و 16 سُلم الأرقم مصاعد الأرقم ومدخل جسر الأرقم و 17 باب علي و2 باب السلام و 25 باب المروة وجسر المروة و 23 سلم المروة وجسر عربات المروة. كما خصصت الهيئة عددًا من الأبواب لدخول وخروج ذوي الإعاقة وهي أبواب 7 و 16 و 19 و 32 و 33 و66 و 68 و 69 و 79 و 89 و 90 و 114 و 123.ويأتي ذلك من أجل التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكم تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام على جميع المستويات.