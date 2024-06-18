شكرا لمتابعة خبر عن ثور هارب يطارد المارة والسيارت على الطريق بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لثور يهرب من أصحابه في أحد شوارع مدينة الرياض.

و أوضح المقطع مجموعة من المواطنين وهم يحاولون الإمساك به لكنه أفلت منهم مثيرًا الذعر بين المارة.

وكاد الثور أن يتسبب في حادث لسيارة بعدنا اصطدم بها بقوة؛ وذلك قبل أن يتعامل قائدها بسرعة بديهة ويحركها لتفادي الكارثة .

وأظهر المقطع أيضًا صوت فزع المارة وخوفهم الشديد من الثور الذي كان يهرب مسرعًا بين السيارات على الطريق .

وتسببت الواقعة في حالة من الارتباك المروري، إذ سارع المواطنين في محالة لإبعاد الثور عن السيارات ولكنهم لم يتمكنوا.