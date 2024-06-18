الكشف عن أفضل 5 أنواع توابل لتحسين مستويات الطاقة وصحة الدماغ

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور براندون كروفورد، طبيب أعصاب متخصص في صحة الدماغ، عن أفضل خمسة أنواع توابل لتعزيز مستويات الطاقة والصحة العامة ووظائف الدماغ. حسب موقع SheFinds

وأوضح أن هذه التوابل هي:-

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو مركب يعمل على تحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية عن طريق زيادة نشاط الناقلات العصبية في الدماغ.

القرفة

وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن جرعة يومية من القرفة قد تساعد في الوقاية من مرض السكري.

واستقرار نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لتحسين وظائف المخ طوال اليوم ومنع الأمراض التنكسية العصبية من التطور في المستقبل.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل على تحسين الوظيفة الإدراكية عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كما أنه يساعد في توازن الناقلات العصبية، وهو أمر ضروري للتركيز وخفة الحركة المعرفية

جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مركب ميريستيكين المعروف بخصائصه الوقائية للأعصاب التي تعزز استدعاء الذاكرة وتمنع تدهور المسارات العصبية.

الكركم

يحمي الكركمين الدماغ من الضغوطات التي تؤدي إلى التدهور المعرفي، ويزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحارب العمليات التنكسية المختلفة في الدماغ.