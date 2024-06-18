قطع أجسادهم وألقاها في النفايات … تفاصيل القبض على مصري قتل 4 مصريين بطريقة بشعة في العراق

صحيفة الخليج 365- وكالات: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت متأخر مساء الاثنين، القبض على متهم مصري بعدما قتل 4 مواطنين مصريين وقطع أجسادهم ووزعها في مدينة البصرة جنوب العراق.

العثور على أجزاء جثث

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته عبر حساباتها على منصتي فيسبوك، و"إكس": "بعد ورود إخبار لشرطة محافظة البصرة عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط، شرعت شرطة المحافظة وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني، توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها (ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر)".

4 مصريين

وأردف بيان الوزارة: "إذ باشرت قوات الشرطة بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين، بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء".

القبض على المتهم

وختمت وزارة الداخلية العراقية قائلة: "بعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه، بعد هروبه إلى محافظة بغداد، والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضاً، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة. حيث دُونت أقواله وتم إجراء كشف الدلالة وضبط كل ما له مساس بالجريمة".