شاهد.. عارضة أزياء بوليفية تؤدي مناسك الحج مع زوجها اللاعب الشهير «بوجبا»

صحيفة الخليج 365: نشرت عارضة الأزياء البوليفية، ماريا ساليوس، صورة لها برفقة زوجها اللاعب الفرنسي الشهير بول بوجبا، خلال تأدية مناسك الحج.

وظهرت ماريا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي تقف أمام الكعبة المشرفة، وترتدي ملابس الإحرام بجوار بوجبا.

وقالت ماريا في تعليقها على الصورة: "يا له من مكان عاطفي وساحر، عيد مبارك لكل إخواني وأخواتي، أتمنى أن نجد الطمأنينة في قلوبنا".

وأثارت الصورة تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عارضة الأزياء البوليفية لا تزال متزوجة من بوجبا رغم إيقافه 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات المحظورة رياضياً