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بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة

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ترجمة حصرية: قد يتم حل اللغز المحيط برحلة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370 قريبا بعد أن عثر باحثون بريطانيون على إشارة قد تقودهم إلى مثواهم الأخير للطائرة بعد عشر سنوات.

إشارة

وبحسب ما ورد التقطت الميكروفونات تحت الماء، والمعروفة أيضًا باسم السماعات المائية، إشارة في نفس الوقت تقريبًا الذي يُعتقد أنه تحطمت فيه الطائرة MH370 في 8 مارس 2014. حسب الديلي ميل.

الاختبارات

تم اكتشاف الإشارة التي مدتها ست ثوانٍ من قبل باحثين من كارديف، الذين قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الأصوات التي سجلتها الميكروفونات يمكن أن تؤدي إلى موقع تحطم الطائرة.

ويعتقد أن الطائرة، التي كان على متنها 239 شخصا، قد نفد وقودها وتحطمت بشكل مأساوي في المحيط الهندي بعد أن انحرفت عن مسارها من كوالالمبور إلى بكين لأسباب غير معروفة.

شظايا

وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة التي تغطي مساحة 46332 ميلا مربعا من قبل السلطات من جميع أنحاء العالم، إلا أن مكان استراحة الطائرة ظل لغزا على مدى السنوات العشر الماضية.

تم اكتشاف شظايا قليلة من الطائرة منذ ذلك الحين، وظهر عدد من النظريات حول سبب تغيير مسار الرحلة، ولكن لا أحد يعرف حقًا بما لا يدع مجالًا للشك ما حدث لطائرة بوينج 777.
بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة
بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة
بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة
بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة
بعد 10 سنوات.. التقاط إشارة صوتية لمدة 6 ثواني قد يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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