شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حاج إندونيسي تعرض لنزيف في الأمعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمستشفى شرق عرفات في إجراء عملية جراحية عاجلة لحاج إندونيسي يبلغ من العمر 80 عاماً يعاني ثقباً ونزيفاً داخلياً في الأمعاء نتيجة إصابته بقرحة في نهاية المعدة وبداية الإثني عشر، وتم إصلاح الثقب وعلاج الحاج.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض نقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي، لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية، حيث كان يعاني نزيفاً وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته واتخذ قرار بنقله إلى غرفة العمليات في يوم عرفة وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.

وأكد أن حالة المريض استقرت وارتفعت نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسنت جميع آثار التسمم التي كانت موجودة قبل العملية وهو بحالة صحية جيدة في جناح التنويم.