"روحها كانت حاضرة معي".. بالفيديو.. الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح يكشف شعوره بعد أداء الحج نيابة عن زوجته رغم إصابته البليغة

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، عن شعوره أثناء أداء الحج هذا العام، بعدما أوفى بوعده لزوجته الشهيدة، رغم إصابته البليغة.

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية: "آمنة زوجتي كانت كل شيء بالنسبة لي ولأطفالها ولكن نحسبها إن شاء الله من الشهداء هي وأبنائي".

وأضاف: "أم حمزة كانت تقوم بدور الزوج والقائد والطبيب النفسي والأخ، بالنسبة لأطفالها، فالأطفال أحيانا لا يدركون أن الأب يذهب لتأدية رسالة سامية ومهمة جدا، ولذلك عندما نترك البيت الزوجة هي من تقوم بكل شيء".

وتابع: "كانت روحها معي وحاضرة في دعواتي وصلواتي كلها، وفي يوم عرفة كان الجزء الأهم من الدعوات لها ولأبنائي الشهداء".

وأكمل: "هذه الدعوة من وزارة الإعلام السعودية جعلتني أشعر أن الله يريد أن يحقق لي هذا الأمر، وأن أوفي بوعدي لزوجتي الشهيدة علها ترتاح في قبرها وشعرت بالارتياح قليلا لأني قدمت لها هدية لم أتمكن من تقديمها في حياتها".