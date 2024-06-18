شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| 29 ألف أضحية في مسالخ الشرقية.. وضبط 103 موقع مخالف لـ"الذبح العشوائي" والان نبدء بالتفاصيل

حجز المواعيد الإلكترونية

م . فهد الحميزي

تعاون الجمعيات لفحص الأضاحي

ضبط المخالفات

الدكتور علي الحاجي

الدمام - شريف احمد - استقبلت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، والمكاتب والوحدات التابعة له، أكثر من 29 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. فيما أسفرت جولات الفرق البيطرية التفتيشية داخل أسواق الأنعام بالمنطقة، عن ضبط 103 موقعًا مخالفًا يتم فيه الذبح بصورة بدائية.وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد الحمزي، إلى نجاح خطة الفرع والمكاتب التابعة له، لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 هـ، في أسواق الأنعام والمسالخ.وأرجع نجاح الخطط إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.وبيّن م. الحمزي أن هذا الموسم شهد فتح حجز المواعيد الإلكترونية في مسلخ الدمام المركزي من خلال منصة ”نما“، والذي سيستمر حتى نهاية الموسم، موضحًا أنه يمكن للمواطنين والمقيمين من خلاله حجز المواعيد لمن رغب في الطلبات الإلكترونية.ولفت إلى تخصيص مسارات خاصة بالمسلخ لذلك، إضافة إلى مسارات الذبح التي تكون من غير مواعيد كما هو معمول به سابقًا، سواء بمسلخ الدمام المركزي أو المسالخ الأخرى بالمنطقة.وتابع: جميع مسالخ المنطقة لا تزال تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى خلال الأيام الأربعة من العيد، وذلك تسهيًلا لخدمة المستفيدين والمؤسسات والمطاعم والفنادق والمتعهدين والجمعيات الخيرية.وأكمل: شهد هذا العام التعاون مع عدة جمعيات خيرية ومن ضمنها جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، وذلك بفحص الأضاحي في المسالخ المعتمدة من قبل الوزارة، وتوفير كوادر بيطرية من الأطباء البيطريين في مقرات الجمعية لفحص اللحوم والأضاحي التي تستقبلها الجمعية من المضحين.وقدم م. الحمزي شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه الحملة، وعلى رأسهم إمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الضبط الأمني، وإدارة المرور، وأمانات المنطقة الشرقية، والبلديات التابعة لها.من جهته، بيّن مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالفرع الطبيب البيطري "علي الحاجي"، أن جولات الفرق البيطرية التفتيشية داخل أسواق الأنعام بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 103 موقعًا مخالفًا يتم فيه الذبح بصورة بدائية.وأشار إلى مصادرة أكثر من 618 أداة تستخدم في عمليات الذبح وتجهيز الأضحية، وتطبيق المخالفات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية عليهم، حيث إن المخالفة الأولى تصل إلى مبلغ 5000 ريال للمرة الأولى، وتتضاعف في حال تكرارها.وأكد تطبيق عدة إنذارات في تلك الضبطيات، بلغ عددها 25 إنذارًا، مضيفًا: وكان لتعاون الجهات الأمنية دور كبير في السيطرة على تلك المواقع في اسواق الأنعام في الدمام والأحساء والجبيل والخفجي.وأشار الحاجي، أن عدد المذبوحات التي استقبلتها مسالخ المنطقة الشرقية خلال يومي عيد الأضحى المبارك الأول والثاني 28922 رأس من الماشية. وحذر الحاجي الجميع من اللجوء إلى المسالخ العشوائية لما لها من أضرار صحية وبيئة.