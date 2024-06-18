شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الدول تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية