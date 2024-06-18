شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "اليوم" ترصد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة ”اليوم“ توافد الحجيج لرمي جمرات في ثاني أيام التشريق وهو اليوم 12 من ذي الحجة حيث يقوم الحاج بعدة أعمال وهي رمي الجمرات الثلاث مبتدئا برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك وسيكون على المتعجل الخروج من منى قبيل غروب الشمس متوجهاً إلى المسجد الحرام لطواف الوداع وتنتهي بذلك مناسك الحج، أما من تأخر عن ذلك فيبيت بمنى في الثالث من أيام التشريق.



وقد تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.



وزود مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة بها.