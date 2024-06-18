تعرف على درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة ومشعر منى وومزدلفة إلى 47 درجة مئوية وعرفات إلى 48 فيما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 33 درجة مئوية.

كما توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تعاود درجات الحرارة العظمى إرتفاعها على المنطقة الشرقية ولا يزال الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية إلى جنوبية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.