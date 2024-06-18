شكرا لمتابعة خبر عن حاجة مغربية: التنظيم والاهتمام من كل الجهات بالمملكة كان رائعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت حاجة مغربية عن مشاعرها خلال أدائها لفريضة الحج الأعظم، مُشيدة باهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وقالت الحاجة في حديثها على قناة الإخبارية من المسجد الحرام:” الله سبحانه وتعالى اصطفانا اللهم لك الحمد، وشكرًا جزيلا للمملكة”.

وأضافت:” التنظيم والاهتمام من كل الجهات في المملكة كان رائعًا وأسهم في الحفاظ على سلامتنا وراحتنا “.

وأدّى “1,833,164” حاجًّا، بينهم “1,611,310” حجاج من خارج المملكة؛ مناسك الحج هذا العام في يسر وسهولة وراحة، متمتّعين بمنظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج “رؤية السعودية 2030″، والتي تشمل مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدّمة، وخدمات رقمية متطوّرة، بالإضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي يتيحها البرنامج في استخراج التأشيرات، وفي أداء المناسك.