بالفيديو .. نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم حج هذا العام

صحيفة الخليج 365 : أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1445هـ .

وقال سموه: "الحمدُ للهِ على التمام. والشكرُ لهُ على ما أنعمَ بهِ على ضيوفِ الرحمنِ من أداءِ المناسكِ بـيسـرٍ وطمأنينةٍ وأمـان، وذلكَ بتوفيقٍ منْ اللهِ ثمَ بما سخرته قيادةُ المملكةِ العربيةِ السعودية ِ -أيدها اللهُ بالعزِ والتمكين- من خدماتٍ متنوعةٍ ورعايةٍ فائقة سانـدَ ذلكَ عملٌ جماعـي، وجهـودٌ تشاركيـةٌ نفذتها مختلـفُ الجهاتِ المعنيةِ بالحج. وبهذهِ المناسبةِ يسعدني أن أُعلنَ عن نجاحَ موسمِ حجِ هذا العام ( 1445 هـ )، متوجهاً إلى اللهِ بالحمدِ والثناءِ أنْ مكننا من أداءِ رسالتنا الأسمى تجاهَ ضيوفِ الرحمنِ وشرّفنـا بخدمتهــمْ وتيسـيرِ أداء الفريضــة في أجـــواءٍ مــن الطمأنينــةِ والأمــن".

ورفع سموه التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله-: "ولا يفوتنـي أنْ أرفـعَ أسمـى آياتِ التهاني والتبريكات، لمقامِ مولايَ خادمَ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسيدي وليّ عهدهِ الأمينِ رئيسَ مجلسِ الوزراءِ صاحبَ السموِ الملكيِ الأمير محمد بن سلمان – حفظهما اللهُ – على إشرافهما الدائمِ وتوجيهاتهما المستمرةِ ومتابعتهما للخدمات المقدمة لقاصدي بيتهِ العتيق".

وأضاف: "كما أتقدمُ بجزيلٍ الشكرِ لوزيرِ الداخليةِ رئيس لجنةِ الحجِ العليا صاحب السموِ الملكيِ الأميرِ عبد العزيز بن سعود بن نايف، على دعمهِ ومتابعتهِ واعتمادهِ للخططِ الأمنيةِ للحج والتي كانَ لها الأثرُ الكبيرُ في تحقيقِ هذا النجاحِ، والشكرُ موصولٌ لسيدي مستشارِ خادمِ الحرمينِ الشريفين أميرَ منطقةِ مكةَ المكرمة، رئيس لجنةِ الحجِ المركزية صاحب السموِ الملكيِ الأمير خالد الفيصل - يحفظهُ الله - على متابعتهِ لجميع الأعمالِ المتعلقةِ بالحج".

وأكد سموه على فور بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل: " إنَ ما تحققَ من نجاحاتٍ على جميع الأصعدةِ ماهوَ إلا بداية لمرحلةٍ جديدةٍ لتحقيقِ مكتسباتٍ أكبر، لخدمةِ قاصدي أطهرِ البقاعِ وأقدسها، فالعملُ بحولِ اللهِ سوفَ يبدأُ على الفورِ للترتيبِ والتخطيطِ لموسمِ حجِ العامِ المقبل، وسنواصلُ تطويرَ منظومةِ الحجِ كاملةً، فطموحاتنا ليسَ لها سقفٌ وآمالنا لاحدَ لها".

واختتم سموه حديثه بتوجيه شكره لضيوف الرحمن ولكل العاملين في موسم حج هذا العام قائلاً: "إخواني ضيوفَ الرحمن: شكراً لكم فقد كنتم خيرَ معينٍ لنا على النجاحِ، وأسهمَ التزامكمْ في تمكيننا من خدمتكمْ على الوجهِ الأكمل.. زملائي منْ مختلفِ القطاعاتِ الحكومية والأهلية، شكرًا لكمْ فقدْ كنتمْ على قدرٍ كبيرٍ منْ المسؤوليةِ، وأخصُ بالشكرِ رجالَ الأمنِ والمتطوعينَ والمتطوعاتِ .. الذين نقلوا للعالمِ أجمعْ صورةً مُشرّفةً عنْ أبناءِ هذهِ البلادِ".