شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الدول تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.