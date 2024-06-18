السعودية | الشؤون الدينية ترفع جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن المتعجلين لأداء طواف الوداع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‏رفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ لإتمام مناسك الحج؛ بحزمة من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية المثرية لضيوف الرحمن المتعجلين.

وقامت إدارة إجابة السائلين ومكاتبها المنتشرة في 19 موقعًا داخل المسجد الحرام وساحاته؛ للإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني بمناسك الحج وطواف الوداع خصوصًا؛ وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقمَين مجانيَّين للإجابة على المسائل الشرعية عبر الهاتف الثابت والجوال: (8001222400)،(8001222100).

‏ وحث معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضيوف الرحمن، على أهمية مراعاة قدسية المسجد الحرام، وأداء طواف الوداع من غير إحداث وابتداع، والرحمة واللين، بعضهم ببعض في ظل الكثافة المليونية من الحجاج، وتجنب الإيذاء والتصوير، وغير ذلك من الأمور التي تنافي الأجواء التعبدية الإيمانية، وتؤذي الطائفين.

‏من جهتها هيأت إدارة التوجية والإرشاد الرقمي الكوادر المؤهلة من المترجمين؛ لترجمة الخِدمات والبرامج والمبادرات والمناشط إلى لغات الحجاج، وتوفير المطبوعات الورقية والرقمية باللغة العربية والمترجمة، التي تبصِّر الحاج بأمور دينه، وتثري تجربته، وتنجح رحلته الإيمانية، وتعينه على أداء طواف الوداع في طمأنينة وخشوع على المقتضى الشرعي.

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