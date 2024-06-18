السعودية | قيادة البحرين تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بالنجاح الكبير لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1445 هـ.

وأعرب جلالته، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات والجهات المعنية كافة، التي سخرت كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

وأشاد جلالة ملك البحرين، بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها المسجد الحرام، وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في جميع المنافذ والمرافق والمشاعر المقدسة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، وهي دائمًا محل إشادة وثناء وتقدير الجميع.

ودعا جلالته، المولى جل وعلا أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم المميز لموسم حج هذا العام 1445 هـ.

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