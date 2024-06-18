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السعودية | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة النجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام على جميع الأصعدة، والتي جاءت نتيجة للرعاية الكريمة والاهتمام المستمر من القيادة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن نجاح الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية والفضاء خلال موسم الحج تحقق بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود والتمكين المستمر من القيادة الرشيدة.

ووجه السواحه شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات القطاع الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، سائلاً المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، ويديم على المملكة ازدهارها في ظلّ القيادة الحكيمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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