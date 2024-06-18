المدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج المتعجلين

وقد أكملت جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نُسكهم، لمواصلة تقديم الخدمات لهم وتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-، بتنسيق متكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة.
يُذكر أن المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن في الموسم الثاني للحج، حيث يقصد ضيوف الرحمن المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.
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