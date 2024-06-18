شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج العراقيون يعبرون عن سعادتهم بالدموع خلال أداء مناسك الحج : الأمور زينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد حاج عراقي، بالجهود التنظيمية والتأمينية في موسم الحج هذا العام بعفوية تامة، مشيرًا إلى أن كل الأمور “طيبة وزينة وجيدة”.

وأعرب حاج عراقي آخر عن فرحته لإتمام مناسك الحج بالدموع الممزوجة بالرضا والسعادة .”

وقال الحاج العراقي: “أشعر بسعادة لا مثيل لها؛ مثمنًا لقيادة المملكة ما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن وكذلك الشعب السعودي العظيم .”

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وأدّى “1,833,164” حاجًّا، بينهم “1,611,310” حجاج من خارج المملكة؛ مناسك الحج هذا العام في يسر وسهولة وراحة، متمتّعين بمنظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج “رؤية السعودية 2030″،