لحملة الثانوية.. فتح القبول للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية

صحيفة الخليج 365- واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي (1445هـ) للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (68) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرّج في أحد القطاعات الأمنية، خلال الفترة من يوم الخميس 14/ 12/ 1445 هـ الموافق 20/ 6/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، حتى يوم الاثنين 18/ 12/ 1445 هـ الموافق 24/ 6/ 2024م الساعة الـ (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.