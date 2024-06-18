شاهد.. مواطن يوثق ذوبان خزان مياه فوق سطح منزل في حفر الباطن بسبب ارتفاع درجة الحرارة

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مقطع فيديو أظهر ذوبان خزان المياه فوق سطح أحد المنازل في حفر الباطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهر الفيديو المتداول، على مواقع التواصل، انصهار وذوبان خزان المياه.

وقال موثق المقطع: " ارتفاع درجات الحرارة في حفر الباطن ، شوفوا كيف خزان المياه انفجر وذاب".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا: "بدري على الحر وهذه البدايات.. الله يعين المسلمين على الصبر والأجر".

وأضاف مغرد: "صحيح وشهر يونيو أقل شهور الصيف حرارة الوضع حالياً ملتهب جداً".