"يحمل في طياته الكثير من العجائب والأسرار".. بالفيديو:"الزعاق" يكشف أهمية الرقم "40" عند العرب

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أهمية الرقم 40 عند العرب، مشيرا إلى أنه يعتبر نقطة تحول مناخية حيث تنقلب حركة الشمس من الشمال إلى الجنوب والعكس صحيح.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو: "الأرقام العددية لها معنى ومغذى وأهمية بالغة عند العرب فهي الأساس الحسابي عندهم وأكثر الأرقام استخداما وشيوعا عند العرب "الأربعين"، وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير من العجائب والأسرار عقائديا واجتماعيا وحسابيا".

وأضاف: "الأربعين هي العدد التكاملي لأطوار الحياة ونضجها وهي نقطة تحول مناسبة والبرد الشديد لا يأتينا إلا بعد مربعانية الشتاء، والحر اللاهب لا يأتينا إلا بعد مربعانية القيظ وفي الأربعين تنقلب الشمس في حركتها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال".