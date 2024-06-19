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ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء الكندي

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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