شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العيد.. أمانة الرياض تضبط 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة منطقة الرياض خلال جولاتها الرقابية في أيام عيد الأضحى المبارك، 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية، وتسليم 10 من العمالة المخالفة، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ سعيًا لتطوير وامتثال مدينة الرياض، والاستدامة البيئية والحفاظ عليها، نحو نمو وازدهار العاصمة.
وتهدف الجولات الرقابية الميدانية إلى تكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في العاصمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة.
وتهدف الجولات الرقابية الميدانية إلى تكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في العاصمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة.