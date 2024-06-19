شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العيد.. أمانة الرياض تضبط 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة منطقة الرياض خلال جولاتها الرقابية في أيام عيد الأضحى المبارك، 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية، وتسليم 10 من العمالة المخالفة، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ سعيًا لتطوير وامتثال مدينة الرياض، والاستدامة البيئية والحفاظ عليها، نحو نمو وازدهار العاصمة.

وتهدف الجولات الرقابية الميدانية إلى تكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في العاصمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة. بيئة مستدامة وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الأمانة للوصول إلى بيئة مستدامة، ومجتمع آمن للسكان، مع استمرارية التعاون والتنسيق المشترك لضمان تعزيز البيئة الحضرية، والمشهد الحضري المستدام، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور يتسم بالامتثال العالي لرياض مزدهرة.

