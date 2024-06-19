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رسمياً .. السماح للسعوديين بالدخول إلى الجبل الأسود دون تأشيرة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة في العاصمة الألبانية تيرانا ، اليوم الثلاثاء ، أنه بإمكان المواطنين السعوديين الدخول إلى دولة الجبل الأسود “مونتينيغرو” دون الحاجة إلى تأشيرة أو اشتراطات

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” تود السفارة أن تلفت عناية المواطنين الكرام إلى أنه تم السماح للسعوديين بالدخول إلى الجبل الأسود دون تأشيرة ودون شروط ، وذلك ابتداءً من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024″ .

وفي وقت سابق ، كان يحتاج المواطنون للحصول على تأشيرة مونتنيقرية أو تأشيرة ( شنغن – أمريكية – بريطانية – أسترالية مستخدمة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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