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ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء الكندي

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الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اتصالاً هاتفياً ، اليوم ، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو .

وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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