شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء الكندي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اتصالاً هاتفياً ، اليوم ، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو .

وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار .