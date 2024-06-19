منها إنقاص الوزن.. تعرف على 11 فائدة صحية لماء الزبيب

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول ماء الزبيب ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والفوائد الغذائية ، فهو ماء صحي خالٍ من المواد الحافظة.
ومن أهم فوائد ماء الزبيب وفقا لتقرير نشرته صحيفة Times of India :
1 - تحسين الهضم
وتساعد ماء الزبيب في عملية الهضم لأحتوائه على الألياف الغذائية ، مما يسهل على الجسم هضمها وامتصاصها. يقال إن ماء الزبيب يقلل من خطر اضطرابات الجهاز الهضمي.
2 - طرد السموم
تساعد مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الموجودة في الزبيب في طرد السموم من الكبد عن طريق إزالة السموم الضارة. كما يساعد الترطيب من الماء على وظائف الكلى.
3 . تعزيز جهاز المناعة
يساعد تناول ماء الزبيب الغني بفيتامينات C ومجموعة فيتامينات B، إلى جانب مضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية، في تقوية جهاز المناعة.
4.مفيد لصحة القلب
لأن الزبيب غني بالبوتاسيوم، فإنه يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الصوديوم. كما أن ماء الزبيب يحتوي على الألياف الغذائية والبوليفينول التي تخفض الكوليسترول.
5. تحسين إنتاج خلايا الدم
يتميز الزبيب بأنه غني بمحتوى عال من الحديد، الذي يعد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء. يساعد نقع الزبيب في الماء على زيادة امتصاص الحديد بشكل أفضل.
6.تقوية العظام
7. تحسين صحة البشرة
8. إنقاص الوزن
9. جيد لصحة الفم
يحتوي ماء الزبيب على مواد كيميائية نباتية تمنع نمو البكتيريا الفموية المسؤولة عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
10. تعزيز الطاقة
11. وقاية من الأمراض المزمنة
يحتوي الزبيب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.