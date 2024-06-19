منها إنقاص الوزن.. تعرف على 11 فائدة صحية لماء الزبيب

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول ماء الزبيب ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والفوائد الغذائية ، فهو ماء صحي خالٍ من المواد الحافظة.

وأوضح الخبراء أن أفضل طريقة لتحضير ماء الزبيب وهي نقع 10-12 حبة زبيب في كوب من الماء في درجة حرارة الغرفة. ويترك طوال الليل ثم تناوله صباح اليوم التالي على معدة فارغة .

ومن أهم فوائد ماء الزبيب وفقا لتقرير نشرته صحيفة Times of India :

1 - تحسين الهضم

وتساعد ماء الزبيب في عملية الهضم لأحتوائه على الألياف الغذائية ، مما يسهل على الجسم هضمها وامتصاصها. يقال إن ماء الزبيب يقلل من خطر اضطرابات الجهاز الهضمي.

2 - طرد السموم

تساعد مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الموجودة في الزبيب في طرد السموم من الكبد عن طريق إزالة السموم الضارة. كما يساعد الترطيب من الماء على وظائف الكلى.

3 . تعزيز جهاز المناعة

يساعد تناول ماء الزبيب الغني بفيتامينات C ومجموعة فيتامينات B، إلى جانب مضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية، في تقوية جهاز المناعة.

4.مفيد لصحة القلب

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لأن الزبيب غني بالبوتاسيوم، فإنه يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الصوديوم. كما أن ماء الزبيب يحتوي على الألياف الغذائية والبوليفينول التي تخفض الكوليسترول.

5. تحسين إنتاج خلايا الدم