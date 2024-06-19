الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على خطط الهجوم على لبنان ..وبريطانيا تحذر بيروت من ضربة عسكرية في هذا الموعد

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية للهجوم على لبنان، مع إعطاء تعليمات باستمرار الاستعداد للحرب.

جاهزية القوات وأضاف الجيش في بيان، أنه تم أيضا اتخاذ القرارات لمواصلة تسريع جاهزية القوات في الميدان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة الشمالية للجيش تستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان، وتنتظر الضوء الأخضر على المستوى السياسي.

ضربة عسكرية وكانت وسائل إعلام لبنانية ، قد أكدت أن بريطانيا حذرت بيروت من ضربة إسرائيلية متوقعة منتصف شهر يونيو. وأشارت نقلا عن مصار وصفتها بالبارزة: "أغلب الموفدين الدوليين إلى بيروت نقلوا تخوفهم من جدية التهديد الإسرائيلي".

وأضافت: " أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدد موعدا للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب