وزير الاتصالات يعلن نجاح الخطط التشغيلية في موسم الحج

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه عن نجاح الخطة التشغيلية لمنظومة الاتصالات والتقنية والفضاء لموسم حج هذا العام 1445هـ، مبينًا أن هذا النجاح بعد توفيق الله هو ثمرة لدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيه ومتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن التقنية والبنية التحتية الرقمية أسهمت في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتحسين تجربتهم والحفاظ على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، حيث مكنت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الجهات الحكومية من تقديم الخدمات بموثوقية عالية، مشيرًا إلى النماذج العالمية الرائدة التي قدمتها هذه الجهات في التيسير على ضيوف الرحمن من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود ودعم اتخاذ القرار في عمليات التفويج، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عن بعد وتطويعه إلى جانب الدرونز وإنترنت الأشياء في دعم اتخاذ القرار في عمليات النقل وتسيير المركبات.

وأشاد السواحه بجهود جميع التقنيين والمبدعين على مستوى القطاع سواء في الجهات الحكومية أو مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم.

وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على أن الدعم الذي يحظى به القطاع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة قد أثمر بتسجيل مؤشرات أداء الشبكات مستويات عالية عبر أكثر من (6200) برج اتصالات فيما تجاوز عدد أبراج الجيل الخامس 4000 برج بنسبة زيادة بلغت 37% مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن عدد نقاط الوصول بتقنية الواي فاي بلغت أكثر من 10500 نقطة، وذلك على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وأشار معالي التميمي إلى أن حجم استهلاك البيانات قد بلغ 65.47 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 26.82 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD،وبمتوسط سرعات تحميل تجاوزت 341.6 ميجابت/ثانية، فيما تجاوز عدد المكالمات الصوتية 337 مليون مكالمة بنسبة نجاح بلغت 99%؛ نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة وشبكات الواي فاي.