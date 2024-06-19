شكرا لمتابعة خبر عن حاجة فلسطينية ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين تروي قصة فقدان عائلتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت حاجة فلسطينية، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، حيث روت تفاصيل فقدانها أبنائها الـ 5 ووالديها، وجميع عائلتها، خلال القصف الأخير على قطاع غزة.

وظهرت نسيم علي خلال تقريؤ مصور نشرته قناة العربية السعودية، حيث روت أنها تعرضت للقصف في جنوب غزة، وعند نزوحها مع عائلتها لمكان آخر، تعرضت للقصف أيضًا.

وأضافت أنها في هذا القصف فقدت أبنائها ووالديها، وعمها وزوجته وأولاده وأحفاده، وأن العدد الذي استشهد من عائلتها قدر بـ 30 شهيد.

واختتمت حديثها مشيرة أنها تعرضت لإصابات بالغة وكسور في جسدها، ولم تتوقع أن تحج بمثل هذا العمر، موجهة شكرها وامتنانها، لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة، ومشيدة بجمال الاستقبال وروعته.