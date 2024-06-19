شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بلجيكي: حاسب عن السعودي إذا بدك تخليه يعصب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مقيم بلجيكي في المملكة، خلال مقطع فيديو، وضح فيه الطريقة التي تجعل السعودي يتعصب، وذلك من خلال خدعة قام بها مع أحد أصدقائه.

وجاء المقيم البلجيكي خلال المقطع وهو يتفق مع صاحب المكان ويخبره أن يقوم بدفع الحساب من بطاقته الخاصة بدلًا من صديقه السعودي.

ليظهر صديقه في حالة من الغضب الشديد، بعد اكتشاف أن من دفع هو ذلك المقيم، ليحلف عليه أنه من سيدفع، ويعلق ذلك المقيم على المقطع قائلًا: “كيف تخلي السعودي يعصب؟ إذا حاسبت عنه”.