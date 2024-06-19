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رميت الجمرات لمحاربة الشيطان بداخلي .. بالفيديو: قسيسة أمريكية سابقة تروي تجربتها في الحج هذا العام وتكشف سر ترديدها كلمة " اغفر لي "

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صحيفة الخليج 365: عبرت القسيسة الأمريكية السابقة مارسيا دايسون ، عن سعادتها لتمكنها من أداء فريضة الحج هذا العام ، وكشفت عن دهشتها لما رأته في من انسجام وفرحة بين الملايين دون النظر إلى المكان الذين يأتون منه مٌشيدة بدور المملكة في تحقيق هذا الانسجام لرفع صوت الإنسانية وترحيبهم بالجميع .

ترحيب السعودية بالجميع

وقالت خلال لقاء نشره حساب وزارة الشؤون الإسلامية على منصة "إكس" :" أنا سعيدة لأدائي فريضة الحج هذا العام ، حيث أن ذلك زاد إيماني ثراءا . مٌضيفه: أدهشتني الفرحة التي فاقت توقعاتي في السعودية واستقبالها لكل من أتى إلى هنا ، فالسعوديون يرحبون بالجميع والضيافة في الفندق مذهلة .

وتابعت: الناس لا يعرفون كم هو رائع الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، لذلك أنا ممتنة للملك وولي العهد والمملكة .

محاربة شيطان الماضي برمي الجمرات

وأردفت: عندما رميت الجمرات لم يكن ذلك لمحاربة الشيطان فقط ، بل كان محاربة الشيطان في الماضي بداخلي ، فعمري الآن 73 سنه ومازلت أقول " يارب سامحني" لأنني لا استطيع الانحناء لك بشكل صحيح عندما أصلي ، سامحني على عدم الدراسة في وقت مبكر ، ولعدم وجود معلمين لتعليمي .

واختتمت حديثها باكية : الشيء الوحيد الذي قلته من بين كل الكلمات العربية " واغفر لي " ، موضحه: أنا أطلب من الله وأقول ربي اغفر لي ، وأمنحني الرحمة وصحح حياتي ، حتى يتمكن أطفالي وأصدقائي من معرفة ما أنا عليه وأن الإسلام هو الطريق الصحيح ويمكنهم أن يتبعوني لكي يسامحوني .

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MO Nasa

MO Nasa

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