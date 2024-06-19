رميت الجمرات لمحاربة الشيطان بداخلي .. بالفيديو: قسيسة أمريكية سابقة تروي تجربتها في الحج هذا العام وتكشف سر ترديدها كلمة " اغفر لي "

صحيفة الخليج 365: عبرت القسيسة الأمريكية السابقة مارسيا دايسون ، عن سعادتها لتمكنها من أداء فريضة الحج هذا العام ، وكشفت عن دهشتها لما رأته في السعودية من انسجام وفرحة بين الملايين دون النظر إلى المكان الذين يأتون منه مٌشيدة بدور المملكة في تحقيق هذا الانسجام لرفع صوت الإنسانية وترحيبهم بالجميع .

ترحيب السعودية بالجميع

وقالت خلال لقاء نشره حساب وزارة الشؤون الإسلامية على منصة "إكس" :" أنا سعيدة لأدائي فريضة الحج هذا العام ، حيث أن ذلك زاد إيماني ثراءا . مٌضيفه: أدهشتني الفرحة التي فاقت توقعاتي في السعودية واستقبالها لكل من أتى إلى هنا ، فالسعوديون يرحبون بالجميع والضيافة في الفندق مذهلة .

وتابعت: الناس لا يعرفون كم هو رائع الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، لذلك أنا ممتنة للملك وولي العهد والمملكة .

محاربة شيطان الماضي برمي الجمرات

وأردفت: عندما رميت الجمرات لم يكن ذلك لمحاربة الشيطان فقط ، بل كان محاربة الشيطان في الماضي بداخلي ، فعمري الآن 73 سنه ومازلت أقول " يارب سامحني" لأنني لا استطيع الانحناء لك بشكل صحيح عندما أصلي ، سامحني على عدم الدراسة في وقت مبكر ، ولعدم وجود معلمين لتعليمي .

واختتمت حديثها باكية : الشيء الوحيد الذي قلته من بين كل الكلمات العربية " واغفر لي " ، موضحه: أنا أطلب من الله وأقول ربي اغفر لي ، وأمنحني الرحمة وصحح حياتي ، حتى يتمكن أطفالي وأصدقائي من معرفة ما أنا عليه وأن الإسلام هو الطريق الصحيح ويمكنهم أن يتبعوني لكي يسامحوني .