تعرف على السيناريوهات المحتملة للحرب بين إسرائيل و "حزب الله"

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، عن السيناريوهات المحتملة للحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قائلا إن الجماعة اللبنانية أقوى بكثير من حركة "حماس".

وأوضحت المجلة بناء على تقديرات مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أنه يعتقد أن "حزب الله" يمثل الجهة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم، لافتة إلى أن "حزب الله" قام ببناء ترسانة متطورة من الأسلحة بمساعدة إيران وروسيا وسوريا.

وقال مايكل أورين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال إدارة باراك أوباما، إن "حزب الله يشكل تهديدا استراتيجيا لدولة إسرائيل".

وقدر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية امتلاك "حزب الله" لنحو 130 ألف صاروخ وقذيفة، قادرة على إرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وضرب أكبر مدنها، حسبما نقلت "فورين بوليسي".

وذكر أورين: "قرأت تقديرات مروعة لما يمكن أن يفعله حزب الله بإسرائيل خلال ثلاثة أيام. نتحدث هنا عن تدمير بنيتنا التحتية الأساسية ومصافي النفط والقواعد الجوية وموقع ديمونة النووي".

ومن نقاط القوة التي يتمتع بها "حزب الله" حسبما نقلت "فورين بوليسي" عن محللين إسرائيليين، امتلاكها مثل "حماس" لشبكة أنفاق تحت لبنان.

وأفاد تقرير "فورين بوليسي" أيضا إلى اكتساب مقاتلي "حزب الله" لخبرة قتالية في سوريا، كما أنها طورت ترسانة أسلحتها منذ العام 2006 بشكل متسارع.

و نقلت "فورين بوليسي" عن جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قوله إن خطة إسرائيل سيكون هدفها تدمير كل مظاهر وجود "حزب الله" في لبنان، الأمر الذي سيترتب عليه أضرار كبيرة.