شاهد.. حاجة سورية توثق كمية كبيرة من مخلفات بعض الحجاج على الطريق المؤدي لمنشأة الجمرات

صحيفة الخليج 365: وثقت حاجة سورية، مقطع فيديو تستعرض فيه كمية كبيرة من مخلفات بعض الحجاج على جانبي الطريق المؤدي لمنشأة الجمرات.

وقالت الحاجة السورية، إن بعض الحجاج ألقوا كمية كبيرة من القمامة على الأرض، كما استعرضت قيام عامل نظافة بجمع النفايات ووضعها في إحدى الحاويات.

وأشارت إلى أن تنظيف الشوارع والطرقات على مدار الساعة، موضحة أن المتطوعين الذين يحملون أكياس القمامة متواجدين طوال الوقت.

ولفتت إلى أن سلات القمامة موجودة في كل مكان، داعية الحجاج إلى رمي القمامة في الحاويات المخصصة للنفايات.

وتابعت، قائلة إن سبب الفوضى وعدم النظافة هي من بعض الحجاج، موضحة أن الحكومة ⁧‫السعودية‬⁩ بذلت كل ما تستطيع لتحافظ على نظافة المشاعر والطرقات على مدار 24 ساعة.