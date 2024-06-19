شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة وأماكن الأمطار الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا الأصفر من حالة الطقس على الشرقية وتبوك وجازان وعسير، اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز، حسب بيان، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. طقس السعودية في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية. طقس الأربعاء وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.