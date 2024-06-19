"أشبه بالرقيق والبعض ينتحرن".. فتاة أفغانية تكشف تفاصيل صادمة بشأن معاملة طالبان للنساء

صحيفة الخليج 365- فرانس برس: كشف فتاة أفغانية عن معاناة النساء في بلادها، في شهادة لها عبر مقطع فيديو، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

أشبه بالرقيق

وقالت ليلى: "الفتيات الأفغانيات يشبهن تلك العصافير التي كُسرت جوانحها لكنها لا تزال تحاول أن تطير" مضيفة "إننا أشبه بالرقيق".

وأضافت في شهادتها أن بعض النساء "ينتحرن" بعدما يقوم رجال بالقبض عليهنّ وضربهنّ بحجّة أنّهنّ لا يضعن الحجاب بالطريقة المناسبة.

تخشى أن تُقتل

وتابعت: "إنني واثقة بأنها حجج، لأن الفتيات يخفن كثيرا" وينتبهن إلى ملابسهنّ. وأوضحت ليلى أنها لا تشعر بالأمان وتخشى أن تُقتل إذا لم تمتثل للقواعد.

وختمت: "أتوسّل إليهم أن يواصلوا دعم الفتيات والنساء في أفغانستان، خصوصا على صعيد التعليم والعمل" مضيفة "أود لو يتمكنوا من دعمنا أكثر".

يذكر أن أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحظّر على الفتيات إكمال الدراسة بعد التعليم الابتدائي، كما أن حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، أُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المنتزهات وصالات الرياضة والحمامات.