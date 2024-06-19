رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف خطط روسيا في حال رفضت أوكرانيا مقترح بوتين بشأن التسوية السلمية

صحيفة الخليج 365: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه لا يزال بإمكان نظام كييف قبول مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية السلمية.

بوتين قال كل شيء

وأضاف مدفيديف: "أعتقد أن بوتين قال كل شيء يجب قوله، وأن كل اقتراح لاحق ستقدمه روسيا هو للسلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الطريقة التي نتعامل بها معهم، سيكون أسوأ من السابق بالنسبة لهم، لذلك لديهم الآن الفرصة لقبول مثل هذا الاقتراح الذي صاغه بوتين".

الإسراع في اتخاذ القرار

وأشار : "في حال رفض نظام كييف للمقترحات ستستمر الأعمال العسكرية للجيش الروسي. ولا يزال من الصعب تحديد أين ستنتهي حدود المنطقة العازلة التي تحدث عنها بوتين. كل هذا لن يكون لصالح السلطات الأوكرانية الحالية. لذا يجب عليهم الإسراع في اتخاذ القرار بما أنه توجد فرصة".

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة. بحسب "روسيا اليوم".