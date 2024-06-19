شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس في الطرق المؤدية من مكة إلى المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على الطرق المؤدية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع وجود بعض الرياح النشطة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في المدينة المنورة تتراوح مابين 47_37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 30_10 كم ساعة،

