شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف أهمية الرقم “40” عند العرب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أهمية الرقم 40 عند العرب ، مؤكداً على أنه يعد نقطة تحول مناخية حيث تنقلب حركة الشمس من الشمال إلى الجنوب والعكس .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” الأرقام العددية لها معنى ومغذى وأهمية بالغة عند العرب فهي الأساس الحسابي عندهم وأكثر الأرقام استخداماً وشيوعاً عند العرب الـ 40 ، وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير من العجائب والأسرار عقائدياً واجتماعياً وحسابيا”.

وأضاف: “الأربعين هي العدد التكاملي لأطوار الحياة ونضجها وهي نقطة تحول مناسبة والبرد الشديد لا يأتينا إلا بعد مربعانية الشتاء ، والحر اللاهب لا يأتينا إلا بعد مربعانية القيظ وفي الأربعين تنقلب الشمس في حركتها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال”.