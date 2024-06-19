اخبار السعوديه

الزعاق يكشف أهمية الرقم “40” عند العرب .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف أهمية الرقم “40” عند العرب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أهمية الرقم 40 عند العرب ، مؤكداً على أنه يعد نقطة تحول مناخية حيث تنقلب حركة الشمس من الشمال إلى الجنوب والعكس .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” الأرقام العددية لها معنى ومغذى وأهمية بالغة عند العرب فهي الأساس الحسابي عندهم وأكثر الأرقام استخداماً وشيوعاً عند العرب الـ 40 ، وهذا الرقم يحمل في طياته الكثير من العجائب والأسرار عقائدياً واجتماعياً وحسابيا”.

وأضاف: “الأربعين هي العدد التكاملي لأطوار الحياة ونضجها وهي نقطة تحول مناسبة والبرد الشديد لا يأتينا إلا بعد مربعانية الشتاء ، والحر اللاهب لا يأتينا إلا بعد مربعانية القيظ وفي الأربعين تنقلب الشمس في حركتها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال”.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا