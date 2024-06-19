شكرا لمتابعة خبر عن دورية أمن الطرق ووحدة الطوارئ تنقذ حجاج أردنيين خلال عودتهم لديارهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض حجاج أردنيين لموقف عصيب بعدما أنهوا مناسكهم وأصبحوا في طريق سفرهم إلى ديارهم؛ حيث تعطل الباص الذين يسافرون فيه .

وعلى الفور وخلال ربع ساعة وقفت معهم دورية أمن طرق و وصلتهم وحدة الطواريء التابعه لوزارة النقل .

ويُشار إلى أنهم نصبوا لهم خيمة وجهزتها وحدة الطوارئ بالكهرباء و بمراوح بخار وأمنوا لهم مياه شرب بارده ومن ثم قاموا بإصلاح الباص حتى يستكملوا طريقهم .

‏وانتشر مقطع فيديو للحجاج عبر مواقع التواصل وعلّق أحد مشاركي المقطع عليه قائلاً:” جليلة وعظيمة تقدمها المملكة على طول الطرق في صحارينا الشاسعة هذه الخدمات تفوقنا بها على الدول المتقدمة ولله الحمد.”