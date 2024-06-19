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دورية أمن الطرق ووحدة الطوارئ تنقذ حجاج أردنيين خلال عودتهم لديارهم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تعرض حجاج أردنيين لموقف عصيب بعدما أنهوا مناسكهم وأصبحوا في طريق سفرهم إلى ديارهم؛ حيث تعطل الباص الذين يسافرون فيه .

وعلى الفور وخلال ربع ساعة وقفت معهم دورية أمن طرق و وصلتهم وحدة الطواريء التابعه لوزارة النقل .

ويُشار إلى أنهم نصبوا لهم خيمة وجهزتها وحدة الطوارئ بالكهرباء و بمراوح بخار وأمنوا لهم مياه شرب بارده ومن ثم قاموا بإصلاح الباص حتى يستكملوا طريقهم .

‏وانتشر مقطع فيديو للحجاج عبر مواقع التواصل وعلّق أحد مشاركي المقطع عليه قائلاً:” جليلة وعظيمة تقدمها المملكة على طول الطرق في صحارينا الشاسعة هذه الخدمات تفوقنا بها على الدول المتقدمة ولله الحمد.”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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