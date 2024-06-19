بالفيديو: لاعب الهلال "كوليبالي" يكشف عن سبب قدومه للمملكة.. ويوضح بماذا شعر عندما أدى فريضة الحج!

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي، عن سبب قدومه إلى السعودية، وبماذا شعر عندما أدى فريضة الحج.

أجواء دينية

وقال كوليبالي خلال لقاء مع "واس"، إن سبب مجيئه للمملكة هو أن يعيش أجواء دينية والقرب من الله في مكة والمدينة المنورة، وتأدية فريضة الحج.

فريضة الحج

وأضاف أن هذا الأمر مهم بالنسبة له ولعائلته، مشيرا إلى أنه أمر لا يصدق أن يؤدي فريضة الحج هذا العام.

عرفات ومزدلفة

وأبدى سعادته بتأدية فريضة الحج، مبينا أن قدومه للحج شعور لا يوصف، فيما أشار إلى أنه مشى 20 كيلومتر سيراً على الأقدام بين الحجاج من عرفات ومزدلفة إلى الجمرات.

كرسي متحرك

وأكمل أنه عندما رأى حاج على كرسي متحرك قام بمساعدته ودفعه وإيصاله إلى مشعر المزدلفة، لافتا إلى أنه فوجئ بالتنظيم الرائع لموسم الحج هذا العام، إضافة إلى أن كل شيء متوفر للحجاج وهم يسيرون مرددين "التلبية".

الأذان والصلاة

وزاد أن أداء الحج كان سهلا له لأنه مسلم ويعيش في مكان يسمع فيه الأذان ويستطيع الصلاة في أي وقت في بلد يهتم بالإسلام قبل كل شيء.

تقدم رهيب

وتابع، قائلاً إنه رأى تقدما رهيبا في المملكة، حيث أنه تستضيف أكبر الأحداث حول العالم، موضحا أنه أخبر أصدقائه عن سعادة الشعب السعودي ومحبتهم لبلدهم.