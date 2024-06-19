بعد 24 عاما من اعتزالها…شاهد: المطربة "شمايل" تخرج عن صمتها وتكشف سر تركها الغناء وتحسم الجدل بشأن حقيقة جنسيتها

صحيفة الخليج 365: خرجت المطربة المعتزلة "شمايل" عن صمتها وكشفت سر تركها الغناء وارتداء النقاب بعد غياب 24 عامًا.

الغناء حرام

وأوضحت في لقاء لها، أن البداية كانت عندما جلست مع نفسها وتساءلت: يا رب ما الحكمة في ما يحدث معي؟ هل لأن الغناء حرام؟ قائلة: بعدين ذهبت لأصلي لأول مرة في حياتي.

وأضافت: توضأت وصليت لأول مرة في حياتي وسجدت سجدة فشعرت بحنان وعواطف ومواساة لم أشعر به من قبل.

وتابعت: بعدها حبيت الموضوع وبدأت أفتح القرآن واستوقفتني آية حينما قال سيدنا خضر لسيدنا موسى: "وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا".

وتساءلت: كيف أصلي وأعرف الله وأنا لا أعرف شيء عنه، وأشارت إلى أنه رغم فصاحتها في اللغة العربية عندما فتحت القرآن لأول مرة لم تعرف تقرأ. وفي النهاية عرفت بأن الله عندما يحب أحد يسد في وجهها أبواب الحرام والشر.

وأردفت: شفت نفسي سلعة بعد ما باعتني شركات الانتاج من واحدة للأخرى.

جنسيتها

وحول جنسيتها قالت: طلعت إشاعات إني عراقية وإني مصرية، والحمد لله أنا كويتية وجنسيتي أولى، ووالدتي فقط مصرية.