شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوزيع المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1445هـ، وتوزيعها أكثر من (45) مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة أن كمية المياه التي تم ضخها عبر الشبكات تجاوزت (45) مليون متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إضافة إلى إجراء أكثر من (75) ألف فحص مخبري خلال فترة موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة للحجيج.

وأكدت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ونفذتها كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم (2000) موظف، مؤكدةً أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت إلى الشبكات العامة، ودورات المياه، وشبكات تبريد الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.