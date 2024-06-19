السعودية للكهرباء تعلن نجاح خطتها للحج وتسجل أحمال قصوى تاريخية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، نجاح الخطة التشغيلية لحج عام 1445هـ، بإشراف وزارة الطاقة، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقد سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مجتمعةً أحمالاً قصوى تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ الحمل الأقصى في مدينة مكة 5361 ميجاوات فيما وصلت الأحمال في مشعر عرفة إلى 454 ميجاوات وفي منى 343 ميجاوات، وذلك في ظل استقرار الخدمات الكهربائية واستمرايتها في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة ولله الحمد.

وفي ذات السياق، رفع المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إعلان نجاح موسم حج 1445 هـ.

وأعرب المهندس القنون، عن سعادته بمساهمة الشركة في نجاح موسم الحج من خلال تقديم خدمة كهربائية موثوقة وذات جودة عالية في مكة والمشاعر المقدسة وفي ظل تسجيل أحمال كهربائية تاريخية لحج عام 1445ه، مشدداً على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم التوجيه والمتابعة المباشرة من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان من بداية الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتي أنطلقت مباشرةً بعد موسم الحج الماضي وامتدت حتى آخر أيام الحج، وكذلك التوجيهات والمتابعة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من زملائي كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة جاء بعد تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وضخ استثمارات تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليون ريال لتطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء، لضمان توفير خدمة كهربائية مستقرة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وأكد المهندس القنون أن النجاح تمثل، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارها بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.

وختم الرئيس التنفيذي حديثة قائلاً" سنعمل في السعودية للكهرباء، بالتنسيق مع الجهات داخل منظومة الطاقة وخارجها، وبإشرافٍ من وزارة الطاقة، على تسخير كامل الطواقم والقدرات الهندسية والفنية والإدارية للبدء في الاستعداد المبكر لحج العام المقبل بإذن الله، ليكون ما تحقق من نجاح في هذا الموسم دافعاً لنا، ونقطة انطلاق لصناعة قصة نجاح أخرى بإذن الله في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة"