شكرا لمتابعة خبر عن طفل يجد حلًا لمواجهة حر الصيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجد طفل حلًا مبتكرًا لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وظهر الطفل، في مقطع فيديو وهو ينام بملابسه بداخل وعاء كبير ممتلئ بالماء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.