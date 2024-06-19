شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف زائر في اختتام فعاليات احتفالات بقيق بعيد الاضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت محافظة بقيق، فعاليات عيد بلديتها، التي تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد الأضحى المبارك، بحضور تجاوز 5000 زائر من داخل المحافظة وخارجها، استمتع خلالها الزوار بما قدم من عروض وفنون شعبية.

وقدمت بلدية محافظة بقيق، خلال الفعالية عروضًا رسمت البهجة والفرح وسط معزوفات الفنون الشعبية.



وعبّر المواطنون والزائرون خلالها عن سعادتهم بهذه المناسبة وما قدمتها بلدية بقيق، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، متمنين الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء.

أنشطة ثقافية وترفيهية

يعتبر ”عيد أهالي بقيق“ إحدى مبادرات بلدية بقيق المجتمعية، التي قدمتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1445 هـ، والتي تسعى من خلالها البلدية إلى تحسين جودة الحياة، وتُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية.